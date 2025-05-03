Bakırköy'deki Yangın: İş Yeri Zarar Gördü

Bakırköy'de İş Yerinde Yangın Çıktı

Bakırköy, Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak’ta bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesiyle Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda iş yerinde belirli bir hasar oluştu.

Olayla ilgili detayların araştırılması ve yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak’ta bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.