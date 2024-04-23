Bist 100
9.645,02 0%
DOLAR
32,56 0,11%
EURO
34,93 0,69%
ALTIN
2.424,99 0,18%

Bakırköy Mahkemesinden emsal karar: Kısa süreli evlilikte nafaka belirlenirken dikkate alınacak yeni kriterler

Bakırköy Aile Mahkemesi'nden çıkan karar, kısa süreli evliliklerde nafaka belirlenmesinde yeni bir dönemi başlatabilir.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 21:36
Bakırköy Mahkemesinden emsal karar: Kısa süreli evlilikte nafaka belirlenirken dikkate alınacak yeni kriterler

Türkiye'de boşanma davalarının ardından mahkemelerin verdiği süresiz nafaka kararlarına ilişkin gündemdeki tartışmalar devam ediyor. Son olarak, Bakırköy Aile Mahkemesi'nden çıkan bir karar, bu konudaki önemli bir örnek teşkil ediyor. Sadece 2 ay süren bir evliliğin ardından süresiz nafaka talep eden Ö.T.'nin talebi mahkeme tarafından reddedildi ve eski eşin bir kereye mahsus 25 bin TL nafaka ödemesine hükmedildi.

A.T. ve Ö.T. 4 Ağustos 2022'de evlenmişti ve bu evlilikleri süresince çocukları olmamıştı. Haber Global'in aktardığına göre, A.T. evliliklerinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açarken, Ö.T. ise karşı davada süresiz nafaka talep etti.

Mahkeme, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşit kusurlu olduklarını belirterek Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesine dayanarak boşanmalarına karar verdi. Süresiz nafaka talebi ise reddedildi.

Bu karar, genellikle kadın lehine nafaka kararları verilen boşanma davalarında önemli bir istisna oluşturuyor. Uzmanlara göre, kısa süreli evliliklerde nafaka miktarı ve süresi açısından emsal teşkil edebilecek nitelikte bir karar olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaş ve asgari ücret zammında 29 Nisan'a dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak

Bankalar promosyon rakamlarına vites artırdı! Artık en yüksek ücreti o banka verecek

Akaryakıt fiyatlarında Son Dakika değişikliği: Sürücüler uzun zamandır bunu bekliyordu

Başvuranın faturasını devlet ödeyecek! Faturasını alan PTT'ye koşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Merkez Bankası'nın dolar tahminini bomba gibi patlattı! Duyan döviz bürosuna akın etti

Nisan ayında hamile kalması muhtemel 2 burç! Anne baba olmaya hazır olun

Tek maaşını veren emekli ömürlük araziyi kapar! Milli Emlak'tan arazi satışı

Emekli maaş ve asgari ücret zammında 29 Nisan'a dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak

Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına okkalı zam yaptı! Yeni fiyat listesi yüz güldürmedi!

Başvuranın faturasını devlet ödeyecek! Faturasını alan PTT'ye koşacak

Bankalar promosyon rakamlarına vites artırdı! Artık en yüksek ücreti o banka verecek

Market alışverişini o kartla yapan yaşadı! Tam 400 TL para iadesi yapılacak

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! 1 Mayıs'tan sonra karalar bağlayacaksınız

Yüzünüzü bu sabunla yıkarsanız mermer gibi oluyor! Canan Karatay güzellik sırrı verdi

Akaryakıt fiyatlarında Son Dakika değişikliği: Sürücüler uzun zamandır bunu bekliyordu

Dağ gibi borcu birikenler oh çekecek! SGK tam 7 gün daha süre verdi