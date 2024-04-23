Bakırköy Mahkemesinden emsal karar: Kısa süreli evlilikte nafaka belirlenirken dikkate alınacak yeni kriterler

Türkiye'de boşanma davalarının ardından mahkemelerin verdiği süresiz nafaka kararlarına ilişkin gündemdeki tartışmalar devam ediyor. Son olarak, Bakırköy Aile Mahkemesi'nden çıkan bir karar, bu konudaki önemli bir örnek teşkil ediyor. Sadece 2 ay süren bir evliliğin ardından süresiz nafaka talep eden Ö.T.'nin talebi mahkeme tarafından reddedildi ve eski eşin bir kereye mahsus 25 bin TL nafaka ödemesine hükmedildi.

A.T. ve Ö.T. 4 Ağustos 2022'de evlenmişti ve bu evlilikleri süresince çocukları olmamıştı. Haber Global'in aktardığına göre, A.T. evliliklerinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açarken, Ö.T. ise karşı davada süresiz nafaka talep etti.

Mahkeme, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşit kusurlu olduklarını belirterek Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesine dayanarak boşanmalarına karar verdi. Süresiz nafaka talebi ise reddedildi.

Bu karar, genellikle kadın lehine nafaka kararları verilen boşanma davalarında önemli bir istisna oluşturuyor. Uzmanlara göre, kısa süreli evliliklerde nafaka miktarı ve süresi açısından emsal teşkil edebilecek nitelikte bir karar olarak değerlendiriliyor.