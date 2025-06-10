Bakü'de Dünya Kahvaltı Günü Kutlandı: Büyükelçi Akgün Medya ile Buluştu

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Azerbaycanlı medya mensuplarıyla özel bir kahvaltı programı düzenledi. Etkinlik, Büyükelçilik konutunda samimi bir atmosferde gerçekleştirildi.

Azerbaycanlı gazetecilerin katıldığı kahvaltıda, Türk mutfağının geleneksel kahvaltılık ürünleri misafirlere sunuldu. Programda konuşan Büyükelçi Akgün, kahvaltının yalnızca bir öğün değil, aynı zamanda dostlukların ve paylaşımların gelişmesine vesile olan önemli bir kültürel değer olduğunu vurguladı.

Akgün, konuşmasında Türkiye'nin gastronomi alanındaki zenginliğine dikkat çekerek, "Kahvaltı, hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın sosyal yaşamında özel bir yere sahiptir. Bu günü Azerbaycanlı dostlarımızla birlikte kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her alanda olduğu gibi kültürel ilişkilerde de güçlenerek devam ettiğini belirten Akgün, medya temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Azerbaycanlı medya mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Azerbaycanlı gazeteciler katıldı. Buluşmada, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan geleneksel kahvaltılık ürünler ikram edildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Azerbaycanlı medya mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Azerbaycanlı gazeteciler katıldı. Buluşmada, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan geleneksel kahvaltılık ürünler ikram edildi.