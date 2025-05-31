Bakü'de Lösemili Çocuklar İçin Kermes Düzenlendi

Azerbaycan'ın Bakü Şehrinde Anlamlı Kermes

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla kermes düzenlendi. Bu önemli etkinlik, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) ile ASTERİAS Eğitim ve Gelişim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinliğe Yoğun Katılım

Kermesin açılışında, Azerbaycan Milli Meclisi Aile, Kadın ve Çocuk Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müşaviri Jale Ahmedova, ATİB Başkanı Mürsel Rüstemov, İMZA Sosyal Gelişime Destek İçtimai Birliği Türkiye Temsilcisi Hulusi Kılıç, ve ASTERİAS Eğitim ve Gelişim Merkezi Başkanı Nergiz Çalbay gibi önemli isimler hazır bulundu. Ayrıca Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri de etkinlikte yer aldı.

Dayanışmanın Önemine Dikkat Çekildi

Etkinlikte konuşan ASTERİAS Eğitim ve Gelişim Merkezi Başkanı Nergiz Çalbay, "Lösemiyle mücadele eden çocuklar için düzenlenen bu kermes, dayanışma ve sevgi göstergesi. Sergilenen her resim, çocuklarımızın içindeki umut, hayal gücü ve yaşama sevincini yansıtıyor. Biz onların yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İMZA Sosyal Gelişime Destek İçtimai Birliği Türkiye Temsilcisi Hulusi Kılıç ise organizasyonu "katıldığım en anlamlı etkinliklerden biri" olarak tanımladı. Kılıç, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları iyi yetiştirmek zorundayız. İyi yetişmiş çocuklar, iyi vatandaş olur. Bu sergiden elde edilen gelir, lösemili çocuklara aktarılacak. Bu sergi hepimize güçlü bir mesaj veriyor." şeklinde konuştu.

Çocukların Eserleri Satışa Sunuldu

Konuşmaların ardından, lösemi hastası çocukların ürettiği resimler sergilendi ve satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir, lösemili çocuklar yararına kullanılacak. Bu anlamlı kermes, toplumun dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklara destek amacıyla kermes düzenlendi. Kermes, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) ile ASTERİAS Eğitim ve Gelişim Merkezi işbirliğinde hayata geçirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklara destek amacıyla kermes düzenlendi. Kermes, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) ile ASTERİAS Eğitim ve Gelişim Merkezi işbirliğinde hayata geçirildi.