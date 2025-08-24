DOLAR
Bakü'de Sederek Ticaret Merkezi'nde Yangın

Bakü'de Sederek Ticaret Merkezi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarlı hava söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor; merkez çok sayıda dükkan ve depoya ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:44
Bakü'de Sederek Ticaret Merkezi'nde Yangın

Bakü'de Sederek Ticaret Merkezi'nde Yangın

İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Bakü'deki Sederek Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı. Olay, akü'nün Karadağ ilçesinde bulunan Sederek Ticaret Merkezi'nde meydana geldi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, yangına müdahale için itfaiye ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, rüzgarlı havanın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ancak ekiplerin ticaret merkezinin tüm çevresinde yangına aktif şekilde müdahale ettiği kaydedildi.

Azerbaycan'ın en büyük ticaret merkezi sayılan Sederek Ticaret Merkezi'nde küçük ve orta çaplı işletmelere ait çok sayıda dükkan ve depo bulunuyor.

