Bakü'de TDT 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı — Yapay Zeka ve Yeşil Dönüşüm

Bakü'de düzenlenen TDT 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda yapay zeka, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve uzay teknolojileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 15:09
Bakü'de TDT 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ev sahipliği yapan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov ve Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakan Yardımcısı Rahimcan İsakulov katıldı.

Görüşmede ayrıca Özbekistan İnovatif Kalkınma Ajansı Direktörü Asror Norov, Macaristan'ın Bakü Büyükelçisi Tamas Torma ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev hazır bulundu. Toplantı sonunda bildiri imzalandı.

Gündem: Yapay Zeka, Yeşil Dönüşüm ve Dijitalleşme

Toplantıda yapay zeka, yeşil dönüşüm, sanayinin dijitalleşmesi, KOBİ'lerin güçlendirilmesi ve uzay teknolojileri gibi başlıklar ele alındı. Kacır, 2024'te İstanbul'da düzenlenen ilk toplantıda alınan kararların gözden geçirildiğini ve ilerleyen dönemin yol haritasının belirlendiğini kaydetti.

Kacır, Türk dünyasının stratejik önemine vurgu yaparak şunları ifade etti: «Türk dünyası 4 milyon 250 bin kilometrekare alanda 160 milyondan fazla insan gücüyle dünya ekonomisinde inşallah çok daha iddialı hale gelecektir. Bu süreçte sanayi, teknoloji alanlarında attığımız adımlar çok önemli rol oynayacak.»

Beş Öncelik ve Somut İşbirlikleri

Kacır, toplantıda odaklandıkları 5 ana unsuru şöyle açıkladı: «Türk dünyası olarak yapay zeka alanında işbirlikleri gerçekleştirmek, ortak altyapılar kurmak, yapay zekanın etik çerçevesini birlikte oluşturmak ve özellikle Türkçe büyük dil modeli çalışmasını birlikte hayata geçirmek arzusundayız. Aynı zamanda sanayinin dijital dönüşümünü hızlandırmak, verimliliği ve katma değeri yükseltmek de önceliğimizdir.»

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretime ilişkin Kacır, karbon emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve atık geri kazanımının döngüsel ekonominin güçlendirilmesi gibi alanlarda üye ülkeler arasında tecrübe paylaşımı ve ortak programlar geliştireceklerini belirtti.

KOBİ'lere yönelik politikalar hakkında Kacır, teknoloji ve finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişim sermayesi fonlarının birlikte çalışması, kuluçka ve hızlandırma programları ile teknoparklar arası işbirlikleri gibi uygulamaların güçlendirileceğini vurguladı.

Metrologi, standardizasyon ve ürün güvenliği konularında da somut adımlar atılacağını söyleyen Kacır, «Türk Metroloji Teşkilatının kurulması için birlikte gayret göstereceğiz» diyerek altyapı uyumluluğunun ticareti kolaylaştıracağını ifade etti.

Toplantıda uzay teknolojileri ve ileri mühendislik alanlarına da değinildi. Kacır, «Ortak uydu geliştirme, haberleşme ve gözlem uydularında birlikte program ve projeler geliştirmek ve bu alanda çalışan insan kaynağını yetiştirme konusunda birlikte çok daha fazla çaba göstereceğiz.» şeklinde konuştu.

