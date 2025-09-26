Bakü'de Türk Film Günleri Başladı — Hülya Koçyiğit Onur Konuğu

Bakü'de Türk Film Günleri Başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Film Günlerinin açılışı, Ömer Lütfi Akad imzalı Gelin filminin gösterimiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, Türk sinemasının farklı dönemlerinden yapımları izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Açılış ve Katılımcılar

Hafta boyunca sürecek program, Yerli Düşünce Derneğince ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Nizami Sinema Merkezi'nde başladı. Açılışa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Saadet Yusifova, Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, Azerbaycan Sinema Ajansı Başkanı Reşat Azizov ile sinema ve sanat camiasından davetliler katıldı.

Etkinliğe Türkiye'den oyuncular Berk Oktay, Anıl Altan ve Duygu Mercan konuk olarak katıldı; usta oyuncu Hülya Koçyiğit ise onur konuğu olarak yer aldı. Gösterim öncesinde şehitler için saygı duruşu yapıldı, Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu ve etkinliğe katkı sağlayanlara ile Türkiye'den davet edilen sinemacılara plaket verildi.

Konuşmalar ve Mesajlar

Birol Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada Türk sinema ve dizi sektörünün başarılarına dikkat çekti ve 'Bizim anlatacak çok güzel hikayelerimiz var. Türk hayatı temizdir, insanidir, kuşatıcıdır. Bunları yaşatacak ve anlatacak sinemacılara ve yapımcılara ihtiyaç var.' ifadelerini kullandı. Akgün, Türk dünyasında sinema alanında ortak etkinliklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Saadet Yusifova, bu tür etkinliklerin sadece film gösterimi olmadığını, aynı zamanda Türk devletlerinin birliğinin sanat diliyle ifadesi olduğunu belirtti ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında sinema alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak yapımların önemine işaret etti.

Metin Gündoğdu ise her iki ülkenin kültür bakanlıklarının desteğiyle Türk Film Günleri'nin 'bir millet, iki devlet' sözünü fiilen gösterdiğini söyledi.

Gösterimler ve Erişim

Bakülüler, 30 Eylül'e kadar sürecek etkinlik kapsamında Gelin filminin yanı sıra Narginli Sona Hüzün Günü, Şımarık, Aşk Bağları, Akıldan Kalbe ve Rafadan Tayfa: Kapadokya filmlerini ücretsiz izleyebilecek.