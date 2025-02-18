Bakü'de Yapay Zeka ve Teknoloji Jeopolitiği Üzerine Söyleşi Düzenlendi

Azerbaycan'da Yapay Zeka Üzerine Önemli Bir Söyleşi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile Hazar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Khazar Talks: Teknoloji Jeopolitiği" başlıklı söyleşide, yapay zeka ve onun çok yönlü etkileri masaya yatırıldı.

Söyleşiye Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı ve çeşitli Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yapay Zekanın Tehlikeleri ve Faydaları

Konuşmalarında yapay zekanın tehlikeleri, faydaları ve sorumlu kullanımı üzerine görüşlerini paylaşan katılımcılar, büyükelçi Akgün'ün vurguladığı mantığı benimsedi. Akgün, teknolojinin dönüştürücü gücünün toplumlar üzerindeki etkilerini sorguladı. Akgün, "Teknolojiden vazgeçmek mümkün değil; ancak bu teknolojiyi kullanırken sorumlu ve dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Dijitalleşmedeki Rolü

Akgün, dijital devrimin diplomasi, ticaret ve küresel yönetişim üzerindeki etkilerini değerlendirirken, Türkiye'nin yapay zekada önemli bir aktör olarak öne çıktığını belirtti. Ayrıca dijitalleşme, yapay zeka ve siber güvenlik gibi unsurların, devletlerin uluslararası düzeydeki etkisini belirleyen kritik faktörler olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Akgün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü stratejik ortaklığın önemine de değinerek, "Türkiye ve Azerbaycan, tarihsel bağları ve ortak politikaları ile giderek daha entegre hale geliyor." dedi.

Gelecek İçin Uyarılar

Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsahanlı, yapay zekanın dünyayı beklenmedik bir şekilde etkilediğini ve bu yeni realitenin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Söyleşi, Hazar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Felsefe Bölümü’nden Doç. Dr. Orhan Veliyev’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen sunumlarla devam etti.

SETA araştırmacısı Gloria Shkurti Özdemir, etkinlikte "Tekno-Feodalizm ve Teknopolar Dünya Çağında Yapay Zeka Yönetimi" başlıklı bir sunum yaparken, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erman Akıllı da "Türk Dünyasında Sorumlu Yapay Zeka Kullanımı" üzerine bilgiler sundu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile Hazar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Khazar Talks: Teknoloji Jeopolitiği" başlıklı söyleşide yapay zeka ele alındı. Hazar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile Hazar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Khazar Talks: Teknoloji Jeopolitiği" başlıklı söyleşide yapay zeka ele alındı. Hazar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, konuşma yaptı.