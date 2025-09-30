Balear Adaları'nda Şiddetli Yağışlar: İbiza ve Formentera'da Sel Alarmı

İspanya'nın doğusunu etkileyen yoğun yağışlar Balear Adaları'nda hasara yol açtı; İbiza ve Formentera'da yollar kapandı, okullar boşaltıldı, UME'den yardım istendi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:50
Adada etkiler ve acil müdahale

İspanya'yı son iki gündür etkileyen şiddetli yağışlar, bu kez doğudaki Balear Adalarını hedef aldı. Özellikle İbiza başta olmak üzere adanın birçok bölgesinde yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Dün Katalonya ve Valensiya bölgelerinde ciddi zarara yol açan sağanakların ardından, bugün Balear Adaları da benzer olumsuzluklarla karşılaştı. İbiza'da birçok yol kapandı ve adanın çeşitli kesimlerinde su baskınları yaşandı.

Sant Antoni bölgesinde yağışların etkisiyle bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Balear Adaları özerk yönetim hükümeti, yardım talep etmek üzere Acil Askeri Müdahale Ekibi'nden (UME) destek istediğini açıkladı.

İbiza itfaiyesi sel sularından kaynaklı acil müdahalelerde bulundu; kurum, su baskınlarının olduğu 20'den fazla yerde ekiplerin çalıştığını ve araçlarında mahsur kalanların kurtarıldığını bildirdi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, kırmızı alarmda olan Formentera Adası'nda da bazı ev ve iş yerlerinin su bastığı, araçların yolda kaldığı ve elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, Balear Adaları'na metrekareye 230 kilogramdan fazla yağış düştüğünü, olumsuz hava şartlarının bu akşamdan itibaren bölgeyi terk edeceğini kaydetti.

Hatırlatmak gerekirse, İspanya'nın Valensiya bölgesinde 29 Ekim 2024'te meydana gelen şiddetli yağışlarla oluşan sel felaketinde 220'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

