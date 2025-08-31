Balıkçılar Dualarla Denize Uğurlandı: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak

Balıkçılar dualarla denize uğurlandı

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açıldı. Törenlerde dualar edildi, meşaleler yakıldı ve çeşitli etkinliklerle yeni av sezonu uğurlandı.

Kocaeli

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, av sezonunun balıkçılar ile sektörün tüm çalışanları ve emek harcayanları açısından bereketli ve hayırlı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından balıkçılar, dualar eşliğinde tekneleriyle denize açıldı. Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde düzenlenen törende ise balıkçılar, gece saat 00.00'da sona erecek av yasağı öncesinde bir araya gelerek dua etti.

Tekne sahiplerine Türk bayrağı ve baklava verilmesinin ardından kortej oluşturan balıkçılar, meşale yakarak av bölgelerine gitti. Deniz yolculuğu sırasında havai fişek gösterisi de gerçekleştirildi.

Törene CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sakarya

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Melenağzı Barınağı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda halk oyunları gösterileri sunuldu ve katılımcılara balık ekmek ikram edildi.

Programda konuşanlar arasında AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Özgür Özcan ve Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan yer aldı.

Daha sonra tekneler, Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun nezaretinde meşaleler yakarak Karadeniz'e açıldı.

Düzce

Düzce'nin denize kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da "Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni" düzenlendi. Melenağzı Limanı'ndaki törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, geçen yıl Akçakoca'da 30 kilometre sahilde 2 bin 500 ton su ürünleri avcılığı yapıldığını ve en çok avlanan balıkların hamsi, palamut, istavrit ve mezgit olduğunu belirtti.

Uzun, devletin balıkçıların yanında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "2023'de Akçakoca'da bir fırtına afeti meydana geldi. Afetin ardından Cumhurbaşkanlığımızdan afetten zarar gören balıkçılarımızın bütçelerine aktarılmak üzere 400 milyon lira bir para gelmişti. Bu meblağ, zararları oranında 33 balıkçımızın bütçelerine aktarıldı. Balıkçılarımızın bin bir emekle avcılık yaptığı bu zahmetli işte, yeni sezonda da onlara kolaylıklar diliyoruz."

Törene Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin ve Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak katıldı. Konuşmaların ardından limanda vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Zonguldak

Zonguldak Kilimli Limanı'nda düzenlenen programda yetkililer limanda incelemelerde bulundu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu balıkçılarla sohbet etti, daha sonra tekneyle denize açıldı ve telsizle balıkçılara seslenerek sezonun kazasız, bereketli ve bol kazançlı geçmesi dileğinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu gazetecilere, balıkçılar için yeni av sezonunun başladığını anımsatarak, "Tüm balıkçılarımızın sezonu bereketli, bol kazançlı olsun. Bütün Zonguldak'ımızı, Türkiye'yi balıkla doyursunlar inşallah. Allah kaza, bela vermesin. Geçen sene palamut çok olmuştu biliyorsunuz. Bu sene ise balıkçılarımız hamsi ve istavrit bekliyor. İnşallah bol ve bereketli olur." dedi.

Programa Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Parabaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, jandarma ve sahil güvenlik yetkilileri ile çok sayıda balıkçı katıldı.