Balıkesir 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali Başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin, ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlediği 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali, 3-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, festivalin tanıtımını Burhaniye Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) gerçekleştirdi.

Festivalde Teması "Dört Element Bir Alem"

Bu yıl "dört element bir alem" temasıyla uluslararası boyuta taşınacak olan festival, Balıkesir'in yanı sıra Türkiye ve dünya çapında aroma terapi ve bitkisel şifa alanında önemli bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Başkan Akın, konuşmasında, "Amacımız, kadim bilgilerle modern bilimi harmanlayarak doğanın sunduğu şifa kaynaklarını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve bu alandaki farkındalığı artırmak" dedi.

Festivalin doğa, sağlık, bilim ve kültürü bir araya getiren zengin içeriklerle dolu olacağına dikkat çeken Akın, etkinlik boyunca çeşitli alanlarda uzman isimlerin katılacağı önemli buluşmalar ve hibrit seminerlerin planlandığını da ifade etti.

Uzmanlar ve Etkinlikler

Festivalde, Türkiye'den 32, yurt dışından ise 7 ülkeden 9 usta uzman, yüz yüze ve çevrimiçi buluşmalar düzenleyecek. Bunun yanı sıra, atölye çalışmaları, stantlar ve konserlerle dolu bir program katılımcıları bekliyor.

Toplantı sonrası, festivalin temasına uygun olarak lavanta ve limon otu hasadı gerçekleştirilmesiyle etkinliklere başlanmış oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince ilçe belediyelerinin katkılarıyla hazırlanan Balıkesir 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali, 3-6 Temmuz'da yapılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince ilçe belediyelerinin katkılarıyla hazırlanan Balıkesir 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali, 3-6 Temmuz'da yapılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.