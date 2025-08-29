Balıkesir Ayvalık'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza ve müdahale

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Altınova Mahallesi giriş sapağında meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

A.B. (24) idaresindeki 63 ADJ 826 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen bir yolcu otobüsü, bir tır ve bir otomobile çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü A.B. ile diğer araçlarda bulunan Z.V.M, A.V.M ve M.M. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.B., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.