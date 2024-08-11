Balıkesir'de 22 Düzensiz Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 22 düzensiz göçmen ve onlara yardımcı olduğu belirlenen 3 göçmen kaçakçısı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın Gelişimi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri üç otomobili durdurarak detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan kontroller neticesinde, araçlarda 22 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişine aracılık eden 3 kişi, gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.