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Balıkesir'de 22 Yaşındaki Kadın Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 22 yaşındaki Dilruba Elif Ç., erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:54
Balıkesir'de 22 Yaşındaki Kadın Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklandı

Erdek'te Şok Olay: 22 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 22 yaşındaki Dilruba Elif Ç., erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay, Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki bir evde meydana geldi.

Tartışmanın Ardından Gelen Trajedi

Edinilen bilgiye göre, Dilruba Elif Ç. ile erkek arkadaşı B.İ. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte B.İ, Dilruba Elif Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kurtarma Çabaları Başarısız Oldu

Olayı gören komşular, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ne yazık ki Dilruba Elif Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Zanlı Hızla Yakalandı

Olay sonrası kaçan şüpheli B.İ., Turgut Özal Bulvarı'nda bir otomobilin içinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, Dilruba Elif Ç'nin cesedi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Önceden Uzaklaştırma Kararı Almıştı

Zanlı B.İ.'nin, Erdek'te ayakkabı boyacılığı yaptığı öğrenilirken, hayatını kaybeden Dilruba Elif Ç'nin, daha önce erkek arkadaşı hakkında uzaklaştırma kararı aldığı bilgisi edinildi.

<div>Balıkesir'in Erdek ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki kadın hayatını...

Balıkesir'in Erdek ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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