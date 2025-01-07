Balıkesir'de 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgilere göre, Ayvalık'ta rutin devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, 3 düzensiz göçmeni tespit etti.
Gözaltına Alınan Göçmenler
Hızla harekete geçen ekip, göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğunu belirleyerek derhal yakalama işlemlerini gerçekleştirdi. Yakalanan 3 göçmen, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
Yasal İşlemler ve Gönderim
Burada yapılan yasal işlemleri tamamlanan göçmenler, sonrasında Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.