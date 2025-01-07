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Balıkesir'de 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 düzensiz göçmen, yasa dışı yolla Yunanistan'a geçiş yaparken yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:36
Balıkesir'de 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgilere göre, Ayvalık'ta rutin devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, 3 düzensiz göçmeni tespit etti.

Gözaltına Alınan Göçmenler

Hızla harekete geçen ekip, göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğunu belirleyerek derhal yakalama işlemlerini gerçekleştirdi. Yakalanan 3 göçmen, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Yasal İşlemler ve Gönderim

Burada yapılan yasal işlemleri tamamlanan göçmenler, sonrasında Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

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