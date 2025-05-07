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Balıkesir'de Acil Tıp Teknisyeninin Organları, 4 Hastaya Umut Oldu

Balıkesir'de hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Hatice Kuşdemir'in organları, 4 hastaya hayat verdi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 19:47
Balıkesir'de Acil Tıp Teknisyeninin Organları, 4 Hastaya Umut Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren acil tıp teknisyeni Hatice Kuşdemir'in (43) organları, 4 hastaya umut oldu.

Geçen hafta beyin kanaması nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Hatice Kuşdemir'in, dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ nakli birimi, Kuşdemir'in ailesiyle iletişime geçerek organ bağışını önerdi. Ailenin organ nakline onay vermesinin ardından Kuşdemir'in böbrekleri ve karaciğeri operasyonla alındı.

Böbrekler ve karaciğerin 4 hasta için uygun olduğu bilgisi alındı.

Tören Düzenlendi

Kuşdemir için görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi önünde bir tören düzenlendi. Ardından Bahçelievler Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı ve Kuşdemir'in naaşı, Geriş Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Balıkesir Sağlık Sen Şube Başkanı Nihat Erzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatice Kuşdemir'in çok değerli bir sağlık çalışanı olduğunu vurgulayarak, "Maalesef yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı kaybettik. Tüm sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten görevini çok iyi yapan bir arkadaşımızdı." dedi.

Erzi, Kuşdemir'in organlarının bağışlanmasına ilişkin ise şunları kaydetti: "Büyük bir umutla organ bağışı bekleyen arkadaşlarımıza organlarını bağışlamış oldu. Bu yüzden aileyi verdikleri karardan dolayı tebrik ediyorum. Çok iyi bir arkadaşımızdı, çok çalışkandı. Rabbim rahmetiyle muamele etsin."

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren acil tıp teknisyeni Hatice Kuşdemir'in (43) organları, 4 kişiye nakledilecek. Kuşdemir için görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren acil tıp teknisyeni Hatice Kuşdemir'in (43) organları, 4 kişiye nakledilecek. Kuşdemir için görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

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