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Balıkesir'de Arazide Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir Karesi'de arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 15:10
Balıkesir'de Arazide Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'de Arazide Yangına Müdahale Başladı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Ziyaretli Mahallesinde arazide meydana gelen yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Yangının kaynağı henüz belirlenemedi.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarının alınmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor, yetkililer tarafından yangının kontrol altına alınması için gerekli önlemler alınıyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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