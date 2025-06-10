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Balıkesir'de Çöplükteki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangın, zeytin bahçelerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 20:15
Balıkesir'de Çöplükteki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Eminkuyu mevkisindeki eski katı atık sahasında patlak veren yangın, zeytin bahçelerine sıçrayarak büyük bir tehlike yarattı. Ancak, şiddetli rüzgarın etkisine rağmen, yetkililer yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangının Boyutu ve Müdahale

Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa süre içinde büyüyerek çevredeki zeytinliklere ulaştı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekipler, yoğun bir şekilde sürdürdükleri çalışmalara rağmen, zorlu hava koşullarında yangını tamamen kontrol altına aldı.

Hasar Tespit ve Soğutma Çalışmaları

Yangın sonrası, ekipler bölgedeki hasar tespit ve soğutma çalışmalarını devam ettiriyor. Yangının sebebi ve neden olduğu hasarın değerlendirilmesi için detaylı incelemeler başlatıldı.

Olayı takip eden yerel halk, yangınla ilgili sürekli bilgilendiriliyor ve güvenlik önlemleri artırılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine yayıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine yayıldı.

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