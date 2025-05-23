Balıkesir'de Damlama Sulama ile Hint Keneviri Yetiştiren 5 Zanlı Yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen operasyon sonucunda, damlama sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, il merkezi ile Dursunbey ilçesindeki şüpheli adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda, Dursunbey ilçesindeki dağ evinde, şüphelilerin Hint keneviri yetiştirmek amacıyla damlama sulama sistemi kurduğu belirlendi.

Evde gerçekleştirilen arama sırasında toplam 20.339 kök Hint keneviri, 1 kilo 236 gram esrar, ayrıca ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Balıkesir'de evde kurdukları damlama sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 bin 339 kök Hint keneviri, 1 kilo 236 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Balıkesir'de evde kurdukları damlama sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 bin 339 kök Hint keneviri, 1 kilo 236 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.