Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı.

Operasyon Detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM birimi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Ayvalık ilçesinde iki araca yönelik yapılan araştırmalar sonucunda, göçmenlerin bulunduğu araçlar durduruldu. Yasa dışı yollarla Midilli’ye gitmeye çalışan 8 göçmen, operasyon neticesinde yakalandı.

Gözaltılar ve Ele Geçirilen Malzeme

Operasyon sırasında, göçmenlerle birlikte insan taciri oldukları şüphesiyle İ.A. (39) ve M.D. (27) isimli şahıslar gözaltına alındı. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin TL’ye de el konuldu.

Yasal Süreç

İ.A. ve M.D. isimli insan kaçakçılığı zanlıları, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.