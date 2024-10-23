DOLAR
34,29 -0,09%
EURO
36,97 0,09%
ALTIN
2.995,82 0,94%
BITCOIN
2.248.172,79 2,93%

Balıkesir'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 89 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:17
Balıkesir'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde gerçekleştirilen jandarma operasyonları, düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacını taşıdı.

Operasyon Detayları

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığına karşı etkin bir mücadele yürütmek amacıyla kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda, toplam 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalana Düzensiz Göçmenlerin Uyrukları

Operasyonlar sırasında yakalanan göçmenlerin, 71'inin Afganistan, 10'unun Özbekistan, 5'inin Irak, 2'sinin Filistin ve 1'inin Suriye uyruklu olduğu tespit edildi.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Eşya

Ayrıca, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin taşınması için kullanılan araçta, 5 adet can yeleği de ele geçirildi.

Bu operasyon, bölgedeki göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmaları bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lukaşenko 2025'te Aday Olabileceğini Açıkladı
2
Beyaz Saray TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı
3
Cezira Eyaleti'nde Artan Çatışmalar: 8 Kayıp ve 350 Aile Yerinden Edildi
4
Çin ve Hindistan Liderlerinin Tarihi Görüşmesi
5
Terörle Mücadele Vurgusu
6
Mısır ve İran Liderlerinden Bölgesel Gelişmelere Dair Önemli Görüşme

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak