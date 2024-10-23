Balıkesir'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde gerçekleştirilen jandarma operasyonları, düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacını taşıdı.

Operasyon Detayları

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığına karşı etkin bir mücadele yürütmek amacıyla kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda, toplam 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalana Düzensiz Göçmenlerin Uyrukları

Operasyonlar sırasında yakalanan göçmenlerin, 71'inin Afganistan, 10'unun Özbekistan, 5'inin Irak, 2'sinin Filistin ve 1'inin Suriye uyruklu olduğu tespit edildi.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Eşya

Ayrıca, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin taşınması için kullanılan araçta, 5 adet can yeleği de ele geçirildi.

Bu operasyon, bölgedeki göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmaları bir kez daha gözler önüne serdi.