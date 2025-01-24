Balıkesir'de Feci Kaza: Otomobil Kamyonete Çarpıp Sürücüsünü Hayatından Etti

Balıkesir'de Kaza: 1 Ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. O.B. idaresindeki 10 AOJ 176 plakalı otomobil, Edincik Mahallesi'nde N.K. yönetimindeki 10 EB 105 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü O.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri, kazanın ardından sürücüyü araçtan çıkarttı. O.B.'nin cenazesi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.