Balıkesir'de Halit Yukay'a Ait Naaş Marmara Adası Açıklarında 68 Metrede Çıkarıldı

Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta kaybolan iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş, 68 metre derinlikten çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 22:12
Balıkesir'de Halit Yukay'a Ait Naaş Marmara Adası Açıklarında 68 Metrede Çıkarıldı

Balıkesir'de Halit Yukay'a Ait Naaş Marmara Adası Açıklarında 68 Metrede Çıkarıldı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında, 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan yat üreticisi Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş, denizin 68 metre derinliğinden çıkarıldı. Naaş, kıyıya getirildikten sonra kimlik tespiti ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morgu'na gönderilecek.

Çıkarma ve inceleme çalışmaları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta yeri tespit edilen cesedin denizden çıkarılması için yürüttükleri çalışmaları tamamladı. Ekipler, tespitten sonra naaşı kıyıya getirdi.

Balıkesir Valiliği, arama faaliyetleri sonucunda 23 Ağustos saat 19.00 sularında, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazları vasıtasıyla, muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda deniz tabanında 68 metre derinlikte bir cesedin tespit edildiğini duyurmuştu.

Olayın seyri ve soruşturma

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içinde dalış timleri tarafından arama yapıldı ancak herhangi bir bulguya rastlanamadı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. "Taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmış, 8 Ağustos günü hakim karşısına çıktıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış; yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

