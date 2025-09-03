Balıkesir'de Halit Yukay'ın naaşı 68 metre derinlikten çıkarıldı

GÜNCELLEME: Naaşın Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildiği bilgisi eklendi.

Operasyon ve kurtarma çalışmaları

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan yat üreticisi Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş, denizin 68 metre derinliğinden çıkarılarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta yeri tespit edilen cesedin denizden çıkarılması için yürütülen çalışmaları tamamladı. Ekipler, dalgıçların envanterindeki yandan taramalı sonar ve ROV cihazlarıyla muhtemel çatma noktasına yakın bir alanda çalıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Marmara Adası açıklarında 68 metre derinlikten çıkarılan naaş kıyıya çıkarıldı ve kimlik tespiti ile otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın geçmişi

İddialara göre Halit Yukay, 4 Ağustos'ta özel teknesi Graywolf ile Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldı. Yakınlarından bir süre haber alamayanlar aynı gece güvenlik güçlerine haber vererek arama başlattı.

Sahil Güvenlik tarafından Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında elde edilen görüntülerde teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu görüldü. Dalış timleri tekne içinde arama yaptı ancak o sırada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Soruşturma

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alındı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; yapılan itiraz sonucu 10 Ağustos'ta tutuklandı.