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Balıkesir'de Huzur Uygulaması: 7 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde huzur uygulaması sırasında 7 aranan şüpheli yakalandı, 1102 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 02:32
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 02:32
Balıkesir'de Huzur Uygulaması: 7 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Huzur ve Güven Uygulaması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahaller, parklar, bahçeler, meydanlar ve umuma açık alanlarda detaylı kontroller yaptı.

Uygulama Detayları

Toplamda 274 personel ile yapılan operasyona, 28 ekip, 3 çevik kuvvet timi ve 76 bekçi katıldı. Uygulama sırasında, 662 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Yakalamalar ve Ele Geçirilenler

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı gözaltına alınırken, bir ruhsatsız tabanca ve 1102 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimlerin Sonuçları

Umuma açık 30 iş yeri ile 196 araç ve 71 motosiklet denetlendi. Ayrıca, 65 araç sürücüsüne toplamda 500 bin 318 lira para cezası kesildi ve bir iş yerine tutanak düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu noktalarda ise trafik uygulaması yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu noktalarda ise trafik uygulaması yaptı.

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