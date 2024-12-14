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Balıkesir'de Huzur ve Güven Uygulamasında 9 Şüpheli Yakalandı

Edremit'te düzenlenen huzur uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve trafik cezası uygulamaları gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 00:49
Balıkesir'de Huzur ve Güven Uygulamasında 9 Şüpheli Yakalandı

Edremit'te Huzur ve Güven Uygulaması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Uygulama Detayları

Polis, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş uygulamalarının yanı sıra, trafiğin yoğun olduğu noktalarda da güvenlik önlemleri aldı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan 831 kişiden; 9 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve Trafik Denetimleri

Uygulama sırasında, 530 sentetik uyuşturucu hap ve 1,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, 2 bin 115 araç denetlendi ve 22 sürücüye toplam 111 bin 818 lira idari para cezası uygulandı. Evrakları eksik olan 2 araç trafikten menedildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan 831 kişiden, çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan 831 kişiden, çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı gözaltına alındı.

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