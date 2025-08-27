Balıkesir'de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza ve araç bilgileri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen kazada, A.D. idaresindeki 10 S 400025 plakalı işçi servisi, Sındırgı çevre yolu girişindeki kavşakta, askeri personel U.S. yönetimindeki 08 ABP 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Müdahale ve yaralılar

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü U.S. ile araçta bulunan askeri personel K.K., M.T. ve B.Ç. yaralandı. Olay ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü U.S., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan toplam 4 kişi ambulanslarla Sındırgı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

