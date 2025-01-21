Balıkesir'de İtfaiyeye Yol Vermeyen Aracın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Balıkesir'de Trafik Kazasına Müdahale Anları Kaydedildi

Balıkesir'de, itfaiye ekipleri Bandırma ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasına müdahaleye giderken, bir hafif ticari aracın yol vermemesi nedeniyle geç kalma anları cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, 5 kişinin yaralandığı bir kaza sonrası yaşandı. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaşmak için sol şeritte ilerlemeye başladı. Fakat, kendilerine yol vermeyen hafif ticari bir araçla karşılaşınca sıkıntı yaşadılar.

Dikkat çekici görüntülerde, itfaiye ekibinin siren ve korna çalarak geçmeye çalıştığı, ancak hafif ticari aracın yol vermediği görülüyor. Bu durum, itfaiye ekiplerinin olaya müdahalede gecikmesine neden oldu.

Sonunda, hafif ticari aracı sağından geçerek kaza yerine ulaşmayı başaran ekipler, 5 yaralıyı sıkıştıkları araçtan kurtardılar.

Olayın ardından, itfaiyeye yol vermeyen aracın görüntüleri inceleyen trafik ekipleri, ilgili araca cezai işlem uyguladı.