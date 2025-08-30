Balıkesir'de 'Jandarma' Dolandırıcılığı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen üç kişi yakalanarak tutuklandı. Olay, ilçeye bağlı Mecidiye Mahallesi sakinlerinin şikâyeti üzerine ortaya çıktı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, şüpheliler aradıkları çifti kandırarak 4 bilezik, 800 avro ve 2 bin 200 dolar almışlardı. Şikâyet sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlattı ve kısa sürede şüphelileri yakaladı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler arasında M.C.G. (17), A.A.A. (17) ve M.A.D. (21) bulunuyor. İşlemleri tamamlanan suça sürüklenen çocuklar ile M.A.D. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.

Ele Geçirilen Eşyalar Teslim Edildi

Jandarma ekipleri, ele geçirilen bilezik ve dövizleri sahiplerine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.