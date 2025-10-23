Balıkesir'de Kamyonet Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'de kamyonetin otomobile çarpması: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul-İzmir Otoyolu Savaştepe'de kaza
İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Cengiz K. (22) idaresindeki 10 ASC 395 plakalı kamyonet, otoyolun Savaştepe Karaçam Mahallesi yakınlarında emniyet şeridinde duran Mustafa S. (74) yönetimindeki 10 HA 315 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa S. olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki eşi Vicdan S. (65) ise yaralandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı Vicdan S., Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mustafa S.'nin cansız bedeni aynı hastanenin morguna gönderildi.
Bölgede kaza sonrası trafik bir süre kontrollü sağlandı; araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
