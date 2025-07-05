Balıkesir'de Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Balıkesir İvrindi'de Feci Kaza

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar arasında bir çocuk da bulunuyor.

Kaza Detayları

İhbar üzerine hızlı bir şekilde jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Kazaya karışan 10 D 2736 plakalı kamyonetin sürücüsü Ş.Y. (65) ve karşı yönden gelen 10 HV 664 plakalı otomobilin sürücüsü M.A. (71) ile birlikte araçta bulunanların durumu endişe verici.

Kazada yaralanan kişiler arasında Ü.A. (65), M.C. (75), F.N. (25), A.G.E. (9) ve M.E. (6) bulunuyor. Yaralıların sağlık durumu hakkında edindiğimiz bilgilere göre, Ü.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.