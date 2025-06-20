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Balıkesir'de Kaza: Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Bir Yaralı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 19:49
Balıkesir'de Kaza: Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Bir Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde meydana gelen otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Balıkesir-Edremit kara yolunun Naipli kavşağında gerçekleşti.

İddiaya göre, Yavuz Ö. idaresindeki 10 ADE 915 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek Tamer Taş'ın kullandığı 10 ACF 907 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda kamyon sürücüsü Tamer Taş, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Aynı zamanda, otomobil sürücüsü Yavuz Ö. yaralandı ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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