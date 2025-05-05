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Balıkesir'de Kereste Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 21:02
Balıkesir'de Kereste Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Ayvalık'ta Korku Dolaştırdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Altınova Mahallesi'ndeki bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın, kısa sürede büyüyerek kereste imalathanesine zarar vermeye başladı. Bu durumu fark eden yetkililer, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'nin yanı sıra Edremit, Burhaniye ve Gömeç’ten de ekiplere sevk etti. Yangına toplamda 11 itfaiye aracı ve yaklaşık 50 kişilik bir itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın 3 Saatlik Mücadeleyle Kontrol Altına Alındı

Yangın, yaklaşık 3 saat süren bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü olayla ilgili detaylı bir soruşturma da başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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