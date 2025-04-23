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Balıkesir'de Kıyafetlere Gizlenmiş 6.887 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'de yapılan operasyonda otobüste kıyafetlere gizlenmiş 6.887 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:15
Balıkesir'de Kıyafetlere Gizlenmiş 6.887 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu: Balıkesir'de 6.887 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'de gerçekleştirilen başarılı bir polis operasyonu ile 6 kilo 887 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda şehirler arası otobüs terminalinde yer alan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında arama gerçekleştirdi.

Operasyonda, narkotik köpeği Dangal da yer aldı ve yapılan aramada yolculara ait eşyalar arasında kıyafetlere emdirilmiş sentetik uyuşturucunun bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda, 6.887 gram uyuşturucu maddenin ele geçirilmesiyle birlikte S.T, M.K. ve E.S. isimli 3 zanlı gözaltına alındı.

Bu operasyon, Balıkesir'deki uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında...

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında kıyafetlere emdirilmiş 6 kilo 887 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Arama, narkotik köpeği Dangal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Polis ekipleri 3 zanlıyı gözaltına aldı.

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