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Balıkesir'de Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 02:21
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 02:21
Balıkesir'de Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'de Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İzmir-Çanakkale kara yolunun Telli Kavak mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil traktöre çarparak bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza Anı ve Sonrası

Edinilen bilgilere göre, H.K. yönetimindeki 34 HB 9820 plakalı otomobil, N.Ç. idaresindeki 16 U 7661 plakalı traktöre çarptı. Kaza sonrası olay yerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, traktörde bulunan Emine Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ise ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çınar'ın cenazesi ise hastanenin morguna götürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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