Balıkesir'de Patlayıcı Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 5 Yaralı

Balıkesir'de Üzücü Olay: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunan bir patlayıcı üretim fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama ve sonrasında yaşanan çökme sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olayın Detayları ve Müdahale Süreci

Olay, Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde saat 08.25'te gerçekleşti. Patlama sonrası, bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çöken kapsül üretim binasında 12 çalışanın yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı 5 personel, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Vali Ustaoğlu'ndan Açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlama sonrası olay yerinde yaptıkları incelemelerde, içeride başka vatandaşın kalmadığını öngördüklerini ifade etti. Ustaoğlu, ''Patlama teknik sebeplerle meydana geldi, herhangi bir sabotaj ihtimali yok. Yaralıların sağlık durumları iyi'' şeklinde belirtti.

Patlamanın yalnızca tesisin kapsül üretimi yapılan binasında meydana geldiğini söyleyen Vali, diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu da aktardı. ''Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda'' diye ekledi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi.