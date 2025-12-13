DOLAR
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor

Melikgazi Belediyesi, Piri Mehmet Paşa tarafından 525 yıl önce inşa edilen Gön Han'ın restorasyonunu tamamlamak üzere; mekan 2026 yazında etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:07
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor

Gön Han'ın Restorasyonu Sona Yaklaşıyor

525 yıllık han, kültür ve etkinliklere hazırlanıyor

Melikgazi Belediyesi, 525 yıllık tarihi Gön Hanı restore ederek şehrin merkezine yeniden canlılık kazandırmayı hedefliyor. Restore edilen yapı, çeşitli sergi, konser, toplantı ve panellere ev sahipliği yapacak şekilde yaşayan bir mekân olarak düzenleniyor.

Restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini açıklayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, projenin Melikgazi için önemine vurgu yaptı ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şöyle konuştu: Melikgazi Belediyesi olarak kültürel mirasımıza sahip çıkmak için büyük bir titizlikle restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tarihi eserleri gün yüzüne çıkarırken yeniden işlev kazandırarak Melikgazi’mize sunuyoruz. Melikgazi Belediyemizin son yıllarda yapmış olduğu Kayseri’deki en önemli restorasyon projelerinden biri olan Gön Han’da çalışmaların son durumunu yerinde inceledik. Piri Mehmet Paşa tarafından yaklaşık 525 yıl önce inşa edilen bu Han’ı biz küllerinden tekrar inşa etmiş olduk. Çok güzel bir hale geldi. Burası Vezir Han, Kapalı Çarşı ve Cami Kebirin yanı başında bir mekân. Şuanda sadece ufak rötuşları kaldı. Emeği geçen herkese ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah burası 2026 yılının yazında çok renkli sergilere, konserlere, toplantılara ve çok çeşitli panellere ev sahipliği yapacak. Bu han şehrimizin merkezini canlandıracak diye düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.

Yetkililer, yapının son rötuşlarının tamamlanmasının ardından Gön Han'ı kayserililerin ve ziyaretçilerin kullanımına açmayı planlıyor.

