Balıkesir'de Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın Gelişmeleri

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli B.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, 1. Sakarya Mahallesi Kıyı Sokak'ta meydana gelen olayda, sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine polis ekipleri adrese intikal etti. Olay sırasında yaşanan arbede esnasında B.Ç.’nin bir polis memurunu bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Yaralı polis memuru, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde, memurun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şüphelinin Durumu

Olay yerine sevk edilen özel harekat timleri ve ek polis güçlerinin müdahalesiyle B.Ç. başarıyla gözaltına alındı. Şüphelinin, şizofreni hastası olduğu iddiaları da dikkat çekti.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bir polis memurunu bıçaklan yaralayan kişi gözaltına alındı.