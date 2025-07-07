DOLAR
40 -0,23%
EURO
46,92 0,24%
ALTIN
4.251,31 0,54%
BITCOIN
4.338.367,46 0,24%

Balıkesir'de Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı. Memurun durumu stabil.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 13:05
Balıkesir'de Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın Gelişmeleri

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli B.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, 1. Sakarya Mahallesi Kıyı Sokak'ta meydana gelen olayda, sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine polis ekipleri adrese intikal etti. Olay sırasında yaşanan arbede esnasında B.Ç.’nin bir polis memurunu bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Yaralı polis memuru, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde, memurun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şüphelinin Durumu

Olay yerine sevk edilen özel harekat timleri ve ek polis güçlerinin müdahalesiyle B.Ç. başarıyla gözaltına alındı. Şüphelinin, şizofreni hastası olduğu iddiaları da dikkat çekti.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bir polis memurunu bıçaklan yaralayan kişi gözaltına...

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bir polis memurunu bıçaklan yaralayan kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Çınar Ağacından Düşen Dal, 1 Can Aldı: O Anlar Kamerada
2
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Denizli'de Bağımlılıkla Mücadeleye Dikkat Çekti
3
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
4
Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte
5
KCG Tekstil'den Mısır'a 24 Milyon Dolar Yatırım
6
Uzmanından Orman Yangınları İçin Kritik Uyarı: 'Yüzde 90 İnsan Kaynaklı'
7
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu