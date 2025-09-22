Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 6 aydır trafikten çekik 'S' ve 'T' plakalar için UKOME 2025-224 kararına göre 30 günlük başvuru süresi verdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:43
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki ticari taksi ve servis taşımacılığı sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme başlattı. Belediye, uzun süredir atıl durumda bırakılan "S" (servis) ve "T" (ticari taksi) plakalarına ilişkin denetim sürecini yürürlüğe koydu.

Süreç başladı

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan 2025-224 sayılı karar uyarınca başlatılan uygulamada, altı aydan daha uzun bir süredir trafikten çekilmiş, vize işlemleri yaptırılmamış veya plakasını herhangi bir araçta aktif olarak kullanmayan plaka sahipleri hedef alınıyor. Belediye, bu kapsamdaki plaka sahiplerine 30 günlük başvuru süresi tanındığını duyurdu.

Hedef: "Hayalet plakalar"

Yetkililer, uygulamanın amacını il sınırları içerisindeki servis ve ticari taksi plakalarındaki gerçek arz ve talep dengesini tespit etmek olarak açıkladı. Piyasada değerini etkileyen ve fiilen hizmet vermeyen, halk arasında "hayalet plaka" olarak adlandırılan plakaların tespiti sürecin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Başvuru ve uyarı

Plaka sahiplerinin hak kaybı yaşamamak için belediyenin resmi duyurusunu takip ederek 30 gün içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvuruların Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığına şahsen yapılacağı bildirildi. Başvuru sırasında gerekli evraklar ve süreç detayları ilgili daire başkanlığından veya belediyenin resmi kanallarından öğrenilebilecek.

Yetkililer, olası mağduriyetlerin önüne geçmek için plaka sahiplerini işlemleri son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

