Balıkesir'de Şarampole Devrilen Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Balıkesir'de Otomobil Kazası!

Balıkesir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. 10 AOS 076 plakalı aracın sürücüsü Gizem P. yönetimindeki otomobil, Balıkesir-Bigadiç kara yolu Çağış mevkisinde kaza geçirdi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

İhbar üzerine olay yerine sağlık, Bigadiç ve Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Gizem P. ve araçtaki Sıla A, Ecrin A, Selin T, Hümeyra Ş. hemen bulundukları yerden kaldırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ciddiyeti hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.