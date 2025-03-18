Balıkesir'de Şehit Aileleri ve Gazilere Övünç Madalyası Verildi

Balıkesir'de düzenlenen anlamlı bir törenle 4 şehit ailesine ve 4 gazisine devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Valilik Necatibey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyük Bir Kahramanlık Öyküsü

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit yakınları ve gazilerin milletin gönlündeki ayrıcalıklı yerlerinin her türlü takdirin ötesinde olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü mücadelenin dünyada bir bedeli olamayacağını vurgulayarak:

"Kahramanlık destanlarıyla yürüttüğümüz bu kadim ve kutlu mücadelede verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz istiklalimizin ve istikbalimizin tescili niteliğinde birer mühürdür. Vatan için akıtılan her damla kan, dökülen her gözyaşı ve sarf edilen her emek, geleceğimizi aydınlatan bir ışık olmuştur."

Madalyalar ve Beratlar Taksim Edildi

Konuşmanın ardından Vali Ustaoğlu, şu isimlere devlet övünç madalyası ve beratı takdim etti:

Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır 'ın babası Musa Gıcır ,

'ın babası , Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan 'ın kızı Seval Özcan ,

'ın kızı , Şehit Uzman Çavuş Yunus Öztürk 'ün babası Efrahim Öztürk ,

'ün babası , Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat 'ın babası Tamer Canbulat ,

'ın babası , Gazi Piyade Üsteğmen Haşim Alparslan ,

, Gazi Jandarma Er Vahdettin Tozcu ,

, Gazi Piyade Uzman Çavuş Nefi Çandır ,

, Gazi Piyade Uzman Çavuş Uğur İslimye.

Balıkesir'de 4 şehit ailesi ile 4 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Valilik Necatibey Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Vali İsmail Ustaoğlu (sağ 2), şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın babası Musa Gıcır'a (sol 2) devlet övünç madalyası ve beratını verdi.

Balıkesir'de 4 şehit ailesi ile 4 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Valilik Necatibey Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Vali İsmail Ustaoğlu (sağ 2), şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın babası Musa Gıcır'a (sol 2) devlet övünç madalyası ve beratını verdi.