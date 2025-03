Balıkesir'de Şehit Aileleri ve Gazilere Övünç Madalyası Verildi

Balıkesir'de düzenlenen anlamlı bir törenle 4 şehit ailesine ve 4 gazisine devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Valilik Necatibey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit yakınları ve gazilerin milletin gönlündeki ayrıcalıklı yerlerinin her türlü takdirin ötesinde olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü mücadelenin dünyada bir bedeli olamayacağını vurgulayarak:

"Kahramanlık destanlarıyla yürüttüğümüz bu kadim ve kutlu mücadelede verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz istiklalimizin ve istikbalimizin tescili niteliğinde birer mühürdür. Vatan için akıtılan her damla kan, dökülen her gözyaşı ve sarf edilen her emek, geleceğimizi aydınlatan bir ışık olmuştur."