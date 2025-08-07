DOLAR
Balıkesir'de Şok Olay: Eşini Bıçaklayıp İntihar Etti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde eşini bıçakla öldüren Mehmet A., ardından intihar etti. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 10:07
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, Mehmet A. (36), eşi Gonca A. (32)'yı bıçaklayarak hayatına son verdi. Olay, kırsal Durasılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çift arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A, eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Komşuların durumu jandarmaya ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, ekipler hızla olay yerine intikal etti. Yapılan kontrollerde, Gonca A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, Mehmet A'nın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan aramalarda, ormanlık alanda Mehmet A'nın cansız bedeni bulundu ve intihar ettiği tespit edildi.

Çiftin cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

