Balıkesir'de Taciz İddiası: Şüpheli K.K. Tutuklandı

Balıkesir'de sosyal medyadan paylaşılan video sonrası başlatılan soruşturmada, taciz iddiasıyla yakalanan K.K. 'cinsel saldırı' ve 'ısrarlı takip' suçlarından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:27
Olay ve soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ç'nin sosyal medyadan paylaştığı videoyla tacize uğradığını iddia etmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler ve güvenlik kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucu şüphelinin K.K. olduğu belirlendi.

Gözaltı ve tutuklama

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, K.K.'yi 'cinsel saldırı' ve 'ısrarlı takip' suçlarından yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

