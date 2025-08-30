Balıkesir'de Taciz İddiası: Şüpheli K.K. Tutuklandı
Olay ve soruşturma
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ç'nin sosyal medyadan paylaştığı videoyla tacize uğradığını iddia etmesi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemeler ve güvenlik kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucu şüphelinin K.K. olduğu belirlendi.
Gözaltı ve tutuklama
Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, K.K.'yi 'cinsel saldırı' ve 'ısrarlı takip' suçlarından yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.