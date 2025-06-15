Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kızılgür Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ivedilikle ihbarda bulunmasının ardından, bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi.

Yangın Söndürme Çalışmaları Hız Kazandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Olay yerine gönderilen 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 1 greyder ve 100 personel, yangının yayılmasını önlemek ve sönmesini sağlamak amacıyla çalışmalara katılıyor.

Yangının büyümesini engellemek adına yapılan müdahaleler, ekipler tarafından titizlikle sürdürülüyor. Tarım alanları ve çevresindeki alanlar için tehlike oluşturan bu yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.