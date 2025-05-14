Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu

Balıkesir'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, mali suçlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Gerçekleşen operasyon sırasında yapılan aramalarda, çok sayıda senet ve çek, 3 telefon, çeşitli dokümanlar, 12 bin 206 dolar, 325 bin lira ve 100 avro gibi önemli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyonun tefecilik faaliyetlerini engelleme açısından önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

Balıkesir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.