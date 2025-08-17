DOLAR
Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Karamanköy Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 18:52
Altıeylül - Karamanköy Mahallesi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Karamanköy Mahallesi'nde, Emine Ç. (22) idaresindeki 10 AFN 850 plakalı otomobil ile Sefa S. (21) yönetimindeki 06 BMP 170 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Emine Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Sefa S. ise yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Emine Ç.'nin cenazesi Atatürk Şehir Hastanesi morguna taşındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

