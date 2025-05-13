DOLAR
38,79 -0,01%
EURO
43,44 -0,06%
ALTIN
4.054,2 0,05%
BITCOIN
4.043.552,39 0,33%

Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 14:59
Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. T.H.B. yönetimindeki 10 ARB 626 plakalı cip, Bandırma-Susurluk kara yolunun Okçugöl mevkisinde ara yoldan çıkan M.K. idaresindeki 10 YD 354 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Her iki araç, çarpmanın etkisiyle refüje savruldu. Olay yerini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine hızla sevk edildi.

Yapılan müdahale sonrası, otomobilden çıkartılan sürücü M.K'nın olay anında yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü T.H.B. ile otomobildeki M.B. ise Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından, bir süre tek şeritten kontrollü ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, Suriye Yaptırımlarını Kaldıracaklarını Duyurdu
2
AB Konseyi Başkanı Costa, Bosna Hersek'teki Siyasi Krizden Endişeli
3
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Güven Mektubunu Sundu
4
Suç Örgütü Elebaşı Ahmet Mustafa Timo İçin Gözaltı Kararı
5
Hakkari'de Derede Kaybolan Genci Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Hükümlülerin İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı
7
Aydın'da Traktör ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Ölü

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

İstanbul'da 13 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Bekleniyor!

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı