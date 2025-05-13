Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. T.H.B. yönetimindeki 10 ARB 626 plakalı cip, Bandırma-Susurluk kara yolunun Okçugöl mevkisinde ara yoldan çıkan M.K. idaresindeki 10 YD 354 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Her iki araç, çarpmanın etkisiyle refüje savruldu. Olay yerini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine hızla sevk edildi.

Yapılan müdahale sonrası, otomobilden çıkartılan sürücü M.K'nın olay anında yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü T.H.B. ile otomobildeki M.B. ise Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından, bir süre tek şeritten kontrollü ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.