DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,24 -0,58%
ALTIN
2.932,85 -0,54%
BITCOIN
2.226.971,77 -2,82%

Balıkesir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:22
Balıkesir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Olay, Balıkesir - Kocaseyit Hava Limanı kavşağında gerçekleşti. Selçuk Demir'in kullandığı 10 RZ 320 plakalı hafif ticari araç, Sait Saylan yönetimindeki 10 ANM 468 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrilirken, sürücüsü Selçuk Demir ve yolcu Büşra Demir araç içinde sıkıştı.

Yaralananlar ve Kurtarma Çalışmaları

Otomobilde bulunan Sait Saylan ile 67 yaşındaki annesi Ulviye Saylan da yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan Selçuk ve Büşra Demir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastane Bilgisi

Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomide İyimser Beklentilerini Paylaştı
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bingöl'de STK ve İş Dünyası ile Buluştu
3
Libya'da Merkez Bankası Yönetimi İçin Önemli Anlaşma
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanlık Seçimi Açıklaması
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan İçin Destek Sözü Verdi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Eleştirisi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stratejik İşbirlikleri Vurgusu

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek