Balıkesir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Olay, Balıkesir - Kocaseyit Hava Limanı kavşağında gerçekleşti. Selçuk Demir'in kullandığı 10 RZ 320 plakalı hafif ticari araç, Sait Saylan yönetimindeki 10 ANM 468 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrilirken, sürücüsü Selçuk Demir ve yolcu Büşra Demir araç içinde sıkıştı.

Yaralananlar ve Kurtarma Çalışmaları

Otomobilde bulunan Sait Saylan ile 67 yaşındaki annesi Ulviye Saylan da yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan Selçuk ve Büşra Demir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastane Bilgisi

Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.