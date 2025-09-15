Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için dar gelirli ilkokul öğrencilerine ücretsiz beslenme paketi desteği başlattı. Başvurular 444 40 10'dan alınır.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:38
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılıyla birlikte dar gelirli ailelerin çocukları için hayati önemde olan Beslenme Paketi Desteğini yeniden başlattı. Geçtiğimiz yıl binlerce öğrenci ve velinin takdirini toplayan proje, artan talep ve coşkuyla devam ediyor.

Başkan Akın'ın Açıklaması

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın mutluluğu ve sağlığı için tüm olanaklarımızı seferber etmeye kararlıyız. Onlar okullarına gönül rahatlığıyla gitsin, sıralarında sağlıklı ve dengeli beslensin diye bu önemli projeyi bu yıl da sürdürme kararı aldık," dedi.

Beslenme Çantaları Uzman Kontrolünde

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki uzman diyetisyenler, öğrencilerin günlük protein, karbonhidrat ve yağ dengesini gözeterek 5 günlük beslenme paketleri hazırlıyor. Paketlerin içinde; taze sandviçler, enerji veren kuruyemişler, mevsime uygun taze meyveler, kalsiyum deposu süt ve vitamin dolu meyve suları yer alıyor. Paketler her hafta başında öğrenci ailelerinin ikamet adreslerine ulaştırılacak.

Hedef Kitle ve Başvuru

Bu destekten, Balıkesir il sınırları içerisinde ikamet eden ve ilkokul 1-4. sınıflar arasında eğitim gören dar gelirli ailelerin çocukları faydalanabilecek. Başkan Akın, "Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelerimizin omuzlarındaki ekonomik yükü bir nebze olsun azaltmak ve en değerli varlıklarımız olan öğrencilerimizin sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak temel gayemizdir. Bu destekle, çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunurken, ailelerimize de nefes aldırmak istiyoruz," dedi.

Başvurular için veliler, 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıtlarını kolayca oluşturabilirler.

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

