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Balıkesir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Suçüstü Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan hükümlü M.K, uyuşturucu madde satarken jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 12:08
Balıkesir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Suçüstü Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, aranan firari hükümlü M.K., uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan jandarma ekipleri, Avcılar Mahallesi Kavşağı'nda M.K.'yı uyuşturucu madde satarken tespit etti. Yapılan operasyonda M.K.'nın üzerinde 30 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan firari hükümlü, uyuşturucu madde satarken suçüstü...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan firari hükümlü, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.

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